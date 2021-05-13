"حارس الأسوار".. غارات مكثفة على غزة وتهديد بعملية برية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كثفت الطائرات الإسرائيلية غاراتها، مساء اليوم الخميس، على أهداف مختلفة في قطاع غزة، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي

استدعاء 7 آلاف من قوات الاحتياط.

وقال مصدر محلي لـ"الخليج 365": إن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلا ومقر "بنك الإنتاج" في خانيونس.

وتجمع عدد كبير من الفلسطينيين على بعد عشرات الأمتار لتوثيق ما يجري بعد استهداف أول للمبنى.

وذكر المصدر ذاته أن الطائرات الإسرائيلية شنت ما لا يقل عن 15 غارة في غضون نصف ساعة مستهدفة منازل ومنشآت ومواقع للمقاومة تسبب بعضها بوقوع ضحايا.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، لدينا حشود عسكرية كثيفة على حدود قطاع غزة جاهزة لشن عملية برية إذا ما صدرت تعليمات بذلك.

وذكرت مصادر طبية أنه جرى انتشال 6 جثامين لقتلى فلسطينيين من تحت أنقاض منازل تعرضت للقصف الإسرائيلي شمال قطاع غزة الليلة الماضية، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن ٥ قتلى فلسطينيين و٢٥ إصابة بعضها بحالة خطيرة سقطوا جراء قصف مدفعي إسرائيلي عشوائي استهدف منازل المواطنين في قرية أم النصر شمال القطاع.



وبحسب وزارة الصحة فإن حصيلة القتلى الفلسطينيين ارتفعت إلى 87 قتيلا من بينهم 18 طفلا و 8 سيدات و 530 اصابة بجراح مختلفة.

إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية أغارت مساء اليوم الخميس على الشقة العملياتية للناشط سامر أبو دقة قائد منظومة الطائرات بدون طيار التابعة لحماس والتي استخدمت لأغراض عسكرية.

واستمرت الرشقات الصاروخية من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية، حيث تعرضت مناطق شاسعة من إسرائيل عصر اليوم لرشقات صاروخية كثيفة اطلقها فلسطينيون من قطاع غزة، وفق هيئة البث الإسرائيلي.

وذكر الموقع الإسرائيلي أنه رصد مساء اليوم إطلاق اكثر من100 قذيفة صاروخية على مشارف أورشليم (القدس) ومنطقة تل أبيب الكبرى والشارون والسهل الداخلي وبئر السبع واشكلون وسديروت وغيرها من المدن والقرى في النقب الغربي.

ووفق تقارير إسرائيلية، أغارت طائرات إسرائيلية منذ بدء عملية حارس الأسوار، على 750 هدفًا منها اكثر من 30 نفقا هجوميًا و4 أبراج. وتمت تصفية حوالي 60 نشيطًا لحركة حماس بعضهم قياديون.

في الأثناء أفاد شهود عيان بنزوح عشرات الأهالي من القرية البدوية شمال قطاع مع اشتداد وتيرة القصف المدفعي في المنطقة الحدودية وتخوفات من توغل بري إسرائيلي.

ونجا مجموعة من الصحفيين، حسب مصادر محلية، بعد استهداف سيارتهم بصاروخ من طائرة إسرائيلية مسيرة قرب القرية البدوية شمال غزة.