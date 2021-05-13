الأردن وروسيا يتمسكان بالعمل لوقف التصعيد في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، الجهود المبذولة لوقف التصعيد في القدس المحتلة وغزة وباقي الأراضي الفلسطينية.

كما تناول الوزيران، خلال اتصال هاتفي، الاستعدادات لعقد جلسة مجلس الأمن التي ستنعقد الجمعة لبحث الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددا الصفدي ولافروف على أهمية وقف التصعيد الذي قال الصفدي إن سبيله هو وقف الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية والاجراءات غير القانونية والاستفزازية في القدس، وباقي الأراضي الفلسطينية وإنهاء العدوان على غزة.

واتفق الصفدي ولافروف على إدامة التنسيق والتواصل في الجهود المستهدفة وقف التصعيد وتركيز الجهود على إيجاد الأفق السياسي لحل الصراع وفق المرجعيات المعتمدة.

بدوره، أكد الصفدي على "ضرورة الحفاظ على الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها وأن السلطات الإسرائيلية ملزمة بذلك كونها القوة القائمة بالاحتلال".

كما شدد على أن تهجير مواطني الشيخ جراح من بيوتهم سيكون جريمة يجب منع حدوثها.

وأكد على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار ما لم ينته الاحتلال، ما يستوجب بذل كل جهد ممكن لإعادة إطلاق عملية سلمية فاعلة وحقيقية للتوصل إلى حل الدولتين وفق القانون الدولي.