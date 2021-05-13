بايدن يدعو لخفض الهجمات الصاروخية بين إسرائيل وفلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، لخفض التصعيد في العنف بالشرق الأوسط مع اشتداد الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وفلسطين.

وقال الرئيس بايدن في تصريحات صحفية، إنه يريد أن يرى خفضا كبيرا في الهجمات الصاروخية، ويتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع قادة المنطقة.



وأضاف الرئيس الأمريكي، إننا نتواصل مع شركائنا في الشرق الأوسط باستمرار بشأن التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهناك حاجة ملحة للتهدئة بشكل فوري.

ومن جانبها، قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن مصر وتونس ودولا أخرى في المنطقة يمكنها أن تلعب دورا في المدى القريب لتهدئة الصراع الدائر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.