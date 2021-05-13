مقتل شرطي ضربا خلال احتفالات العيد في الكونغو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة مقتل أحد عناصرها في الكونغو تعرض للضرب حتى الموت وأصيب 46 آخرون في اشتباكات بين جماعات متناحرة خلال احتفالات عيد الفطر.

واشتبك أعضاء من معسكرين يتنافسان على مناصب قيادية في الكونغو خارج استاد الشهداء في كينشاسا صباح اليوم الخميس، حيث كانوا يعتزمون الصلاة معا لإظهار الوحدة.



وقال سيلفانو كاسونجو قائد شرطة كينشاسا "للأسف كان هناك متطرفون لا يريدون أن تصلي الجماعتان سويا اليوم".

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وطلقات تحذيرية لتفريق الحشد، ورشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة ودمروا دراجة نارية تابعة لها.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي شرطيا يتعرض للضرب على رأسه بآلات حادة حتى سقط على الأرض وبعد ذلك أُضرمت النار في جسده، ولم يتسن لرويترز التحقق من محتويات المقاطع المصورة.

وأكد المتحدث وفاة شرطي بعد إضرام النار فيه وإصابة 46 شخصا آخرين.