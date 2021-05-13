شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد زيدان: الشركة المتحدة أعادت الدراما المصرية إلى ريادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعبت دورا كبيرا في إعادة الدراما المصرية إلى ريادتها، خاصة فيما يتعلق بالمسلسلات المختصة بسرد تاريخ الدولة المصرية، خاصة فى العشر سنوات الأخيرة.

وأضاف زيدان، في تصريحات له، أن الشركة المتحدة استطاعت أن تقدم محتوى دراميا راقيا، خاطبت به كل أفراد الأسرة المصرية دون تجاوزات، بل إن الكثير من الأعمال نمّت روح الانتماء لدى المواطن المصري، خاصة الشباب بعدما كان سوق الدراما يعاني من العشوائية والفساد، بغزو جهات إنتاجية عقول المصريين وإفساد وجدانهم مع ارتفاع الأجور الذي أحدث تضخما كبيرا في سوق الدراما المصرية، التى كانت ولا تزال عبر تاريخها الطويل من أدوات القوة الناعمة للفن المصرى فى ترسيخ قيم الانتماء والوطنية والحب والتسامح والارتقاء بالذوق العام، ومراعاة التقاليد الاجتماعية وترسيخها.

وذكر النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الدراما التى تنتجها الشركة المتحدة تذكير للرأى العام بمدى التضحيات.