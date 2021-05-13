الكويت.. أول تصريح لعائلة فهد صبحي المتهم بقتل الشابة فرح أكبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 مايو 2021

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خرجت عائلة الكويتي فهد صبحي محي الدين المتهم بقتل الشابة فرح حمزة أكبر، عن صمتها لأول مرة عقب أسابيع من وقوع الجريمة التي هزت المجتمع الكويتي، لتدلي بتصريحات حول القضية التي وصلت إلى أروقة المحاكم قبل يومين.



وقالت عائلة المتهم في بيان صحفي نشرته صحيفة ”القبس“ الكويتية: ”نحن أبناء مجتمع واحد ونسيج واحد ونحترم أحكام القضاء الكويتي، وإنَ هناك ملابسات ووقائع في القضية ستتضح خلال الجلسات القادمة“.

وأضاف بيان العائلة: ”تم توكيل محام واحد منذ فجر التحقيقات بالنيابة، وبأنهم ليس لهم صلة بالمحامي فالح الهندال ولم يقوموا بتوكيله وليس لهم أي صلة بأي تصريح يصدر عنه“.

وجاء بيان العائلة عقب يوم من إعلان المحامي فالح الهندال الذي أكد أنه أحد محامي الدفاع عن فهد، انسحابه من الدفاع عن موكله والترافع في القضية ”لأسباب خاصة“ لم يذكرها، بعد تصريحات سابقة له بساعات أكد فيها عزمه المطالبة بالبراءة لموكله.

وجاء في تصريحات الهندال السابقة، التي أدلى بها قبيل انعقاد الجلسة يوم الثلاثاء، أنه لا يكترث لانتقادات الناس بشأن قبوله الدفاع عن المتهم الذي طالب كثر بإعدامه، مبرراً حديثه هذا بأن ”شرف مهنة المحاماة يتطلب الدفاع عن المتهم“.

وواجهت محكمة الجنايات في جلستها الأولى، المتهم، بالتهم المسندة إليه، وهي الخطف وقتل الشابة فرح عمداً مع سبق الإصرار، وهو ما أنكره جملةً وتفصيلاً.

وقال المتهم للمحكمة إنه يبلغ من العمر 30 عاما، ويعمل في استخبارات الجيش ويدرس في جامعة الكويت بتخصص علم نفس.

وطالب وكيل ورثة المجني عليها المحامي عبدالمحسن القطان، بالتعويض المدني المؤقت بمبلغ 5001 دينار (16600 دولار)، وتطبيق عقوبة الإعدام على المتهم.

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهم حتى تاريخ 25 من الشهر الجاري لاستدعاء ضابط الواقعة.