إطلاق صواريخ من غزة باتجاه القدس.. وإسرائيل ترد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء، إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه مدينة القدس.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قصف "مبان ذات أهمية استراتيجية" في قطاع غزة.

ودوت صافرات الإنذار في مدن بوسط وجنوب وشمال إسرائيل، نتيجة القصف الصاروخي من قطاع غزة.

وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أن عدد الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة، بلغ 1500 صاروخ حتى الآن.

وأعلن ميكي روزنفيلد، المتحدث بلسان الشرطة الإسرائيلية، مقتل 6 إسرائيليين في الهجمات الصاروخية.

وأشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إصابة 200 إسرائيلي بالهجمات الصاروخية.

وكان رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن الأربعاء، توسيع العملية العسكرية " حارس الأسوار" التي أطلقتها إسرائيل يوم الإثنين في قطاع غزة.

كما وافق الوزراء الإسرائيليون في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" بالإجماع على استمرار وتوسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة.