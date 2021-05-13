شكرا لقرائتكم خبر عن جوايدو يدعو مادورو إلى انتخابات حرة في فنزويلا مقابل رفع العقوبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كراكاس - أ ف ب

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، الثلاثاء، إلى إجراء مفاوضات جديدة مع إدارة الرئيس نيكولاس مادورو، مطالباً «بتحديد موعد لانتخابات حرة»، مقابل رفع العقوبات.

وقال جوايدو المعترف به كرئيس مؤقت من 58 بلداً في فيديو نشر عبر وسائل التواصل:«فنزويلا بحاجة إلى اتفاق لإنقاذ وطني.اتفاق بين القوى الديمقراطية والنظام والمجتمع الدولي». وطالب جوايدو ب«اتفاق يتضمن موعداً لانتخابات رئاسية وتشريعية وإقليمية وبلدية حرة ونزيهة بدعم مراقبين دوليين».

ودعا إلى «الإفراج عن جميع السجناء السياسيين»، والسماح ب«الدخول المكثف للمساعدات الإنسانية واللقاحات المضادة لوباء كوفيد» فيما تواجه البلاد موجة ثانية قاتلة من الوباء.

ورد مادورو الثلاثاء على شاشة التلفزيون العام، قائلاً إنه «مستعد للحوار». لكنه أضاف أن «المجلس الانتخابي الوطني شكل بعد حوار كبير مع المعارضة، كل الجهات ما عدا واحدة! الجهة المتطرفة الانقلابيّة التي سهلت العقوبات والهجمات» مشيراً إلى جوايدو الذي وصفه ب«المعزول» و«المهزوم».

وتوقفت المفاوضات ونظام مادورو والمعارضة منذ أغسطس/ آب 2019. وتواجه فنزويلا التي تمر بأزمة حادة، عقوبات اقتصادية فرضتها خاصة الولايات المتحدة