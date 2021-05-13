شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ثاني أكبر مصدرة للتحويلات المالية في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

حلت الإمارات في المركز الثاني بين أكبر الدول المصدرة للتحويلات على مستوى العالم، بحسب تقرير حديث من البنك الدولي. ووصلت قيمة التحويلات من الإمارات في العام الماضي، وفقاً للتقرير، إلى 157.8 مليار درهم، أو ما يعادل 43 مليار دولار، ما يمثل تراجع 3.9% عن العام السابق. وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول بإجمالي تحويلات وصلت إلى 68 مليار دولار.

وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة بتحويلات وصلت قيمتها إلى 35 مليار دولار.

وبحسب بيانات التقرير تراجعت قيمة التحويلات من الإمارات إلى الهند بحوالي 17% في العام الماضي، في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة التحويلات من الدولة إلى باكستان بحوالي 19%.

تدفقات التحويلات

وكان الانخفاض في تدفقات التحويلات المسجلة في 2020 أقل من المستوى المسجل أثناء الأزمة المالية العالمية 2009 (4.8%). وكان أيضاً أقل كثيراً من الهبوط في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي (عند استبعاد التدفقات إلى الصين) هوت أكثر من 30% في العام الماضي.

ونتيجة لذلك فاقت تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حجم الاستثمار الأجنبي المباشر (259 مليار دولار) والمساعدات الائتمانية الخارجية (179 مليار دولار) في 2020.

وكان من العوامل الرئيسية للتدفق المطرد للتحويلات المالية، التدابير المالية التنشيطية التي أدت إلى ظروف اقتصادية أفضل من المتوقع في معظم البلدان المضيفة، وتحول في التدفقات من الدفع النقدي إلى الدفع الرقمي، ومن القنوات غير الرسمية إلى القنوات الرسمية، والتحركات الدورية في أسعار النفط وأسعار صرف العملات.

ويعتقد أن الحجم الحقيقي للتحويلات التي تتضمن التدفقات الرسمية وغير الرسمية أكبر مما تشير إليه البيانات المسجلة رسمياً، على الرغم من أن الغموض مازال يحيط بحجم تأثير جائحة كورونا على التدفقات غير الرسمية.