السعودية تجدد التزامها بدعم أمن واستقرار العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - بغداد (وكالات)

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان للرئاسة العراقية أن الرئيس صالح أكد أثناء اللقاء أهمية تطوير العلاقات بين الجانبين وتوطيد التعاون في مختلف المجالات، والعمل بالاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار وتعزيزها نحو المزيد من التعاون والتنسيق المشترك، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأوضح أن اللقاء شهد كذلك الإشادة بعمق وتطور العلاقات الأخوية العراقية السعودية، وبحرص البلدين على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق، فضلاً عن التنويه بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في المنطقة العربية والإقليمية.

من جانبه، أعرب نائب وزير الدفاع السعودي عن التزام المملكة بدعم أمن واستقرار العراق وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار، بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.