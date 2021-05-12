كينيا تعلق الرحلات الجوية مع مقديشو

وقالت هيئة الطيران المدني الكينية إن الرحلات التجارية من وإلى الصومال ستُعلّق لثلاثة أشهر، باستثناء رحلات الإخلاء الطبي ورحلات الأمم المتحدة لمهمات إنسانية فقط من دون الكشف عن الأسباب.
حسن الجوار
أعلنت الصومال الأسبوع الماضي استئناف العلاقات الثنائية مع كينيا مشيرة إلى «مصلحة حسن الجوار» كدافع للقرار.
وقالت نيروبي إنها أخذت علما بالتصريحات وتتطلع «لمزيد من تطبيع العلاقات من جانب السلطات الصومالية».
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