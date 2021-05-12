إسرائيل تتوعد حماس والجهاد: "ستدفعان ثمنًا باهظًا"

محمد الفلاح - إسرائيل تتوعد حماس والجهاد: ستدفعان ثمنا باهظا

الأربعاء 12 مايو 2021

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس والجهاد بـ"ثمن باهظ"، مطالبا "الإسرائيليين بالصبر والصمود".



وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "اتخذنا قرارات، حماس والجهاد دفعتا الثمن وستدفعان ثمنا باهظا، وستستغرق هذه الحملة بعض الوقت".

وأضاف: "نواصل ضرب حماس والجهاد الإسلامي بكل قوتنا وهما ستدفعان ثمنا باهظا".

وتابع نتنياهو: "قمنا بقصف المقرات ونواصل الهجوم بكل قوة".

ومن جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس: "إن الجيش الإسرائيلي سوف يقوم بعمله، وأقول لجميع الإسرائيليين: هذا هو الوقت المناسب للتصرف بمسؤولية، وأقول للعالم: لدينا الحق في التصرف، وسنفعل ذلك".

وأضاف: "سنعيد السلام والأمن، وسنفعل ذلك على المدى الطويل".

وبدوره، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي: "حماس والجهاد سيدفعان ثمنا باهظا جدا".

وأضاف: "ضربنا 500 هدف في غزة وسنواصل ضرب الأهداف، والوضع في غزة أصبح صعبا بفضل ضرباتنا ونحن عززنا قواتنا".

أما رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" نداف أرغمان، فقال: "سنستمر بالعمل ولن نتحدث كثيرا".

وقتل 3 إسرائيليين منذ بدء التصعيد العسكري في غزة بصواريخ الفصائل الفلسطينية، وجرح العشرات.