شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم إلكتروني يستهدف أكبر خط أنابيب بأمريكا.. وتكدس السيارات بمحطات الوقود (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن البيت الأبيض حالة الطوارئ في 17 ولاية أمريكية، إثر تعرض شركة “كولونيال بايبلاين” وهي أكبر مشغل لأنابيب الوقود في الولايات المتحدة لهجوم إلكتروني.

وشملت حالة الطوارئ ولايات فرجينيا وماريلاند وديلاوير وأركنساس وفلوريدا وجورجيا وكنتاكي ولويزيانا وميسيسيبي ونيوجيرسي ونيويورك وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وكارولينا الجنوبية وتينيسي وتكساس وآلاباما، حيث سيتم نقل الوقود عن طريق البر للعاصمة واشنطن.

وأكد البيت الأبيض أنه يعمل عن كثب مع شركة “كولونيال بايبلاين” لمساعدتها على التعافي من الهجوم الإلكتروني الذي أجبر الشركة على إغلاق شبكة وقود مهمة تزود الولايات الشرقية المكتظة بالسكان.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكدس العشرات من السيارات والمركبات أمام محطات الوقود.