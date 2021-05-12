شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافي الإسلامي» بلندن: الخميس.. أول أيام عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الثقافي الإسلامي بلندن، أمس، أن اليوم الأربعاء، المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك، وأن يوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال مدير المركز الثقافي الإسلامي في لندن، الدكتور أحمد الدبيان: "استناداً على ما أصدرته المحكمة العليا في المملكة بخصوص رؤية هلال شهر شوال، قرر المركز الإسلامي الثقافي بلندن والمسجد المركزي في لندن وعدد من المساجد الأخرى، أن يوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك".

وأوضح الدكتور الدبيان أن المركز الثقافي الإسلامي يختتم عدداً من الأنشطة الخاصة برمضان، والتي منها إفطار الصائم، حيث ركز هذا العام على صرف وجبات إفطار وسلال غذائية إلى اللاجئين والفقراء في المجتمع المسلم وخارج بريطانيا.