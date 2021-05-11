شكرا لقرائتكم خبر عن «طالبان» تسيطر على منطقة قريبة من كابول بعد اشتباكات عنيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول - رويترز

سيطر مسلحو حركة «طالبان» على منطقة رئيسية خارج العاصمة الأفغانية كابول في ولاية وردك الوسطى، ما أجبر القوات الحكومية على التراجع بحسب ما أكد مسؤولون أمنيون الثلاثاء.

وقال طارق أريان، المتحدث باسم وزارة الداخلية إن القوات الحكومية قامت «بانسحاب تكتيكي» من مركز المنطقة، التي تعتبر بوابة للعاصمة كابول، بعد اشتباكات عنيفة مع «طالبان».

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان على «تويتر»، إن الحركة قتلت وأسرت بعضا من أفراد قوات الأمن، بعد السيطرة على المنطقة، مضيفاً أنها صادرت أيضاً كميات كبيرة من الذخيرة.

وتأتي السيطرة على منطقة نرخ وسط تصاعد أعمال العنف، عقب إعلان الحركة المسلحة وقفا لإطلاق النار لثلاثة أيام في أفغانستان من أجل عطلة عيد الفطر، تبدأ هذا الأسبوع.

وأعلنت كابول حالة التأهب القصوى منذ إعلان واشنطن خططها لسحب قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل، إذ اكدت كابول إن «طالبان» صعدت من هجماتها في أفغانستان في أعقاب ذلك الإعلان.