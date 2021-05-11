شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحث المسؤولين العراقيين على ضمان نزاهة الانتخابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - أ ف ب

حثت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، الثلاثاء، المسؤولين العراقيين على ضمان «نزاهة العملية الانتخابية»، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية المقررة في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك خلال جلسة عبر الفيديو في مجلس الأمن.

وقالت المسؤولة الأممية: «أكرر دعوتي جميع الأطراف العراقية لضمان نزاهة العملية الانتخابية». وحذرت من أن «غياب انتخابات ذات مصداقية سيؤدي إلى غضب وخيبة أمل كبيرة ودائمة وواسعة النطاق، سيسهمان بدورهما في زعزعة استقرار البلاد فيما تشتد الحاجة إلى القوة والوحدة».

واعتبرت بلاسخارت أن «الضغط والتدخل السياسي والترهيب والتدفقات المالية غير المشروعة كلها عوامل تضر بمصداقية الانتخابات، وبالتالي تؤثر في نسبة المشاركة». وتابعت: «يجب أن يتمتع المرشحون والناشطون ووسائل الإعلام والناخبون بحرية ممارسة حقوقهم الديمقراطية قبل وأثناء وبعد الانتخابات».

وتابعت «لكي تحظى الانتخابات بالثقة، يجب محاربة التضليل بالأفعال، واستبدال الترهيب بالمسؤولية. جاهر الشعب العراقي بالمطالبة بإجراء هذه الانتخابات، وبعضهم دفع الثمن باهظاً».

ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق في العام 2019، تعرّض أكثر من 70 ناشطاً لمحاولة اغتيال، في حين خطف عشرات آخرون لفترات قصيرة.