تعرف على أعلى الدول العربية تسجيلاً لوفيات وإصابات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 مايو 2021 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

الدول العربية حالها كباقي دول العالم ، فبالرغم من فرض الإجراءات الاحترازية والتقدم في عملية التطعيم إلا أن فيروس كورونا يواصل انتشاره .

مع استمرار جائحة فيروس “كوفيد-19″، تعرّف إلى أعلى الدول العربية تسجيلاً للإصابات والوفيات.

واحتل العراق المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول العربية التي تحتضن أعلى عدد من الإصابات نتيجة فيروس كورونا المستجد، إذ بلغ عدد الإصابات 1،1 مليون حالة.

وتبعه الأردن في المرتبة الثانية بـ 719،2 ألف حالة، بينما احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة بـ534،4 ألف حالة.

وعندما يتعلق الأمر بالوفيات الناتجة عن الفيروس، احتل العراق المرتبة الأولى أيضاً، إذ وصل عدد الوفيات إلى 15,7 ألف شخص، وتبعته مصر في المرتبة الثانية بـ13،8 ألف وفاة.

أما تونس فجاءت بالمرتبة الثالثة بـ11،3 ألف حالة وفاة.