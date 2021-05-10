شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يخطف التعادل مع إشبيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد (رويترز)

أهدر ريال مدريد فرصة انتزاع صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما هز دييجو كارلوس شباك فريقه إشبيلية بالخطأ، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 الأحد.

وحافظ أتليتيكو مدريد على الصدارة برصيد 77 نقطة قبل ثلاث جولات من النهاية متقدماً بنقطتين على ريال مدريد وبرشلونة ثالث الترتيب. وبقي إشبيلية رابعاً وله 71 نقطة.

ومنح البرازيلي فرناندو التقدم للفريق الضيف في منتصف الشوط الأول بعد إلغاء هدف كريم بنزيمة لريال مدريد بداعي التسلل.

وتحسن أداء ريال مدريد في الشوط الثاني، وانتزع التعادل عن جدارة بهدف ماركو أسينسيو في الدقيقة 67،لكن الكفة مالت لصالح إشبيلية بشكل مثير.

ومن هجمة مرتدة انفرد بنزيمة بالحارس ياسين بونو من منتصف الملعب وحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة من الحارس المغربي.

لكن حكم الفيديو المساعد طلب من الحكم مراجعة كرة في منطقة الجزاء الأخرى من الملعب، بسبب لمسة يد على إيدر ميليتاو مدافع ريال مدريد بعد ركلة ركنية.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لإشبيلية نفذها إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة السابق بنجاح في مرمى تيبو كورتوا، ليعيد التقدم للفريق الضيف قبل 13 دقيقة من النهاية.

وأبقى ريال مدريد آماله في اللقب عندما سدد توني كروس كرة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بقدم كارلوس إلى داخل مرمى بونو.