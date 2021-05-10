الأوضاع الخطيرة بالقدس تجمع عباس والعاهل الأردني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع العاهل الأردني عبدالله الثاني أمس (الأوضاع الخطيرة) في القدس في ظل التوتر مع إسرائيل.

وذكر بيان للرئاسة أن (عباس والعاهل الأردني) بحثا الاعتداءات الإجرامية لقوات الاحتلال على المصلين الآمنين في المسجد الأقصى، ومنع وصول الآلاف منهم لأداء واجباتهم الدينية في شهر رمضان الفضيل.

وأضاف البيان «إنه جرى تناول الاعتداءات الممنهجة على الفلسطينيين في الشيخ جراح في شرق القدس، والسعي لطردهم من بيوتهم والاستيلاء عليها لصالح المستوطنين».

وحسب البيان «تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل والتحرك المشترك وعلى الأصعدة وفي المحافل كافة، من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس ومقدساتها وأهلها».

وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من دعوات التحشيد المتصاعدة التي تطلقها جهات رسمية إسرائيلية والجمعيات الاستيطانية لمسيرات في شوارع وأحياء القدس الشرقية غدا تحت شعار (يوم توحيد القدس).

واعتبرت في بيان أن هذا الشعار تستغله الجمعيات الاستيطانية أبشع استغلال من أجل تكثيف عربداتها واعتداءاتها الاستفزازية ضد المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم ومقدساتهم.