شكرا لقرائتكم خبر عن «جولدمان ساكس» يطلق رسمياً منصة لتداول العملات الرقمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك «جولدمان ساكس» رسمياً إطلاقه لتداولات العملات المشفرة في وول ستريت. وأبلغ البنك موظفي الأسواق أن مكتب تداول العملات الرقمية الذي أنشئ حديثاً نجح في تداول نوعين من المشتقات المرتبطة بعملة البيتكوين، وذلك وفقاً لمذكرة داخلية حصلت «إن بي سي» على نسخة منها.

ووفقاً للمذكرة، يعمل فريق العملات المشفرة داخل قسم تداول العملات العالمية والأسواق الناشئة في جولدمان ساكس، ويرفع تقاريره إلى راجيش فينكاتاراماني، الشريك في «جولدمان ساكس».

وكان «جولدمان ساكس» يفكر في إنشاء منصة لتداول البيتكوين منذ عام 2017، وقام بجدولة تلك الخطة في البداية ووظف فريقاً لتداول العملات الرقمية في مارس، حسبما أفادت «رويترز» في وقت سابق من هذا العام.

وتعتبر المذكرة أول إعلان رسمي لـ «جولدمان ساكس» بالمشاركة في تداولات العملات المشفرة. (وكالات)