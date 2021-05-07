شكرا لقرائتكم خبر الدنمارك تضبط جاسوسا إيرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
القضية دفعت كوبنهاجن إلى دعوة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إيران عام 2018، بعد اعتقال الرجل النرويجي، وقال مكتب المدعي العام الدنماركي على تويتر «أدانت هيئة محلفين في المحكمة العليا الشرقية بالإجماع إيرانيا بممارسة أنشطة مخابراتية غير مشروعة والتواطؤ في محاولة قتل إيراني يعيش في رينجستيد»، وأضاف أنه من المقرر صدور الحكم في وقت لاحق.
واعتقل المتهم محمد داود زاده لولوي في أكتوبر 2018 وحكمت عليه محكمة جزئية بالسجن سبع سنوات العام الماضي بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإيرانية ولتورطه في مؤامرة لقتل زعيم منظمة معارضة من عرب إيران، واستأنف الحكم أمام المحكمة العليا.
كانت هذه تفاصيل خبر الدنمارك تضبط جاسوسا إيرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.