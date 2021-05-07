الدنمارك تضبط جاسوسا إيرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دانت محكمة عليا في الدنمارك أمس مواطنا نرويجيا من أصول إيرانية بتهمة التجسس والتواطؤ للشروع في قتل معارض من عرب إيران في الدنمارك، لتؤيد بذلك حكما أصدرته محكمة أدنى درجة.

القضية دفعت كوبنهاجن إلى دعوة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إيران عام 2018، بعد اعتقال الرجل النرويجي، وقال مكتب المدعي العام الدنماركي على تويتر «أدانت هيئة محلفين في المحكمة العليا الشرقية بالإجماع إيرانيا بممارسة أنشطة مخابراتية غير مشروعة والتواطؤ في محاولة قتل إيراني يعيش في رينجستيد»، وأضاف أنه من المقرر صدور الحكم في وقت لاحق.

واعتقل المتهم محمد داود زاده لولوي في أكتوبر 2018 وحكمت عليه محكمة جزئية بالسجن سبع سنوات العام الماضي بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإيرانية ولتورطه في مؤامرة لقتل زعيم منظمة معارضة من عرب إيران، واستأنف الحكم أمام المحكمة العليا.