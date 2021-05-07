الصومال يعلن استعادة العلاقات الدبلوماسية مع كينيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 مايو 2021

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قال الصومال اليوم الخميس إنه استعاد العلاقات الدبلوماسية مع كينيا المجاورة بعد أن قطعتها مقديشو في ديسمبر كانون الأول متهمة نيروبي بالتدخل في سياساتها.



وتوترت العلاقات بين البلدين أيضا بسبب ملكية مكامن نفط وغاز محتملة بعضها قبالة ساحل جوبالاند وهي واحدة من ولايات الصومال الخمس شبه المستقلة.

وقال عبد الرحمن يوسف نائب وزير الإعلام في مؤتمر صحفي في مقديشو "الآن استعدنا العلاقات الدبلوماسية" مشيرا إلى أن قطر لعبت دورا في ذلك.

وقالت وزارة الخارجية الكينية إنها علمت بإعلان الحكومة الصومالية.

وأضافت في بيان "نتطلع لمزيد من تطبيع العلاقات مع السلطات الصومالية بما يشمل ما يتعلق بالتجارة والاتصالات والنقل والعلاقات بين الشعبين والتبادل الثقافي".