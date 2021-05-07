شكرا لقرائتكم خبر قبول استقالة 3 مستشارين للعاهل الأردني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس أن الإرادة الملكية وافقت على قبول استقالة هيفاء تركي حديثه الخريشا مستشار الملك للسياسات من منصبها اعتبارا من أمس.
وقبول استقالة الدكتور كمال قاسم الناصر مستشار الملك من منصبه، وكذلك زينة زيد رشاد طوقان مستشارة الشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي من منصبها.
كانت هذه تفاصيل خبر قبول استقالة 3 مستشارين للعاهل الأردني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.