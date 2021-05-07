شكرا لقرائتكم خبر قبول استقالة 3 مستشارين للعاهل الأردني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت الإرادة الملكية في الأردن بتعيين الدكتور جعفر حسان مديرا لمكتب الملك اعتبارا من أمس.

وأكدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس أن الإرادة الملكية وافقت على قبول استقالة هيفاء تركي حديثه الخريشا مستشار الملك للسياسات من منصبها اعتبارا من أمس.

وقبول استقالة الدكتور كمال قاسم الناصر مستشار الملك من منصبه، وكذلك زينة زيد رشاد طوقان مستشارة الشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي من منصبها.