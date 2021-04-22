خلال 15 يوما.. الجيش الجزائري يصطاد 10 إرهابيين ويدمر 15 مخبأ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه الجيش الجزائري ضربات موجعة جديدة لفلول الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر الحالي.

وكشفت وزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء، في بيان، عن حصيلة عملياتها العسكرية والأمنية النوعية ضد معاقل الجماعات الإرهابية التي حققتها القوات المسلحة من 14 أبريل/نيسان الماضي إلى 20 من الشهر الحالي بعدد من مناطق البلاد.

وكشف البيان عن أن وحدة عسكرية بالجيش الجزائري، استطاع خلال الفترة ذاتها، من تدمير 15 قنبلة تقليدية الصنع بمحافظة عين الدفلى (وسط)، وأوقفت 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من ولايتي عين الدفلى (وسط) وجيجل (شرق).

وخلال الفترة الممتدة من 7 أبريل/نيسان إلى 13 من الشهر نفسه، تمكنت وحدات عسكرية تابعة للجيش الجزائري من كشف وتدمير 15 مخبأ للجماعات الإرهابية بمحافظات ميلة (شرق) وبومرداس والشلف (وسط)، وأوقفت 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية الجلفة الواقعة في شمال الصحراء الجزائرية.

وفي 14 أبريل/نيسان الماضي، سلم الإرهابي المسمى "بن خية إبراهيم" المدعو "إبراهيم بيبليك" نفسه للسلطات العسكرية بمحافظة برج باجي مختار في الناحية العسكرية السادسة والحدودية مع دولة مالي.

وأوضحت الوزارة الجزائرية بأن الإرهابي التحق سنة 2016 بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، وضُبط بحوزته مسدسين رشاشين اثنين من نوع "كلاشنيكوف" ومخزنين وكمية من الذخيرة.

ونوهت "الدفاع الجزائرية" بأن نتائج هذه العمليات "تؤكد على الاحترافية العالية والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في حماية بلادنا من كل أشكال التهديدات الأمنية والآفات ذات الصلة".





حرب على المخدرات

وفي سياق الحرب التي تقودها الأجهزة الأمنية والعسكرية على الجريمة المنظمة، كشفت بيانات وزارة الدفاع الجزائرية عن ضربات كبيرة استهدفت تجار المخدرات التي يقول الخبراء الأمنيون إن لهم ارتباطات واسعة ومتشابكة مع الجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل.

وخلال الأيام الـ15 الأخيرة من أبريل/نيسان الحالي، أوقفت وحدات تابعة للجيش الجزائري ومختلف الأجهزة الأمنية 129 تاجر مخدرات في عدد من مناطق البلاد، بحسب البيانات الأخيرة لوزارة الدفاع الجزائرية.





كما تم ضبط كميات هائلة من الكيف المعالج قدرت بـ79 قنطار و60 كيلوجرام، وكذا 80 ألف و553 قرصاً مهولساً بمناطق مختلفة من ولايات الجمهورية.

وأحبطت قوات حرس الحدود الجزائري خلال الفترة نفسها من الشهر الحالي محاولات هجرة غير شرعية لـ177 مهاجراً من جنسيات أفريقية مختلفة بـ13 محافظة أغلبها بجنوب البلاد.



