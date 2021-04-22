حتى داخل حزبه.. خليفة ميركل لا يملك شعبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترى الغالبية العظمى من أنصار تكتل الاتحاد المسيحي بألمانيا أن أرمين لاشيت هو المرشح الخطأ لخلافة أنجيلا ميركل، لمنصب المستشارية.

وأمس، بات لاشيت مرشح تكتل حزب الاتحاد المسيحي لمنصب مستشار ألمانيا في الانتخابات التشريعية المقررة سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد انسحاب الخصم الأقوى والأكثر شعبية، ماركوس زودر.



لكن الاستطلاعات لا تصب حتى اليوم في صالح لاشيت قبل ٥ أشهر من الانتخابات، ما ينذر بحملة انتخابية صعبة.

ووفق استطلاع أجراه معهد كيفي "خاص" لصالح مجلة "دير شبيجل" الألمانية، فإن 1 فقط من كل 4 مؤيدين للاتحاد المسيحي يرى أن لاشيت هو المرشح الصحيح للمستشارية.

كما أن لاشيت يخسر أيضا المقارنات المباشرة مع مرشحي الأحزاب الأخرى لمنصب المستشار.

وأظهر الاستطلاع الذي نشر، اليوم الأربعاء، أن 30% من الناخبين الألمان يرون مرشحة حزب الخضر "يسار" أنالينا بربوك، هو المرشح الأفضل لحكم ألمانيا، فيما صوت ١٧٪؜ لأولف شولتز، وزير المالية الحالي ومرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي "يسار وسط" للمستشارية.

فيما حصل لاشيت على ١١٪؜ فقط من أصوات الألمان.

وأجرى الاستطلاع في الفترة بين 20 و21 أبري/ل نيسان الجاري، على عينة مكونة من 5 آلاف ناخب ألماني وبهامش خطأ يبلغ 2.5%.