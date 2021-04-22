إثيوبيا تقترح اجتماعا بشأن سد النهضة

وذكرت الوزارة أن هذا ورد في رسالة وجهها رئيس الوزراء آبي أحمد لرئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ردا على رسالة كان تلقاها منه في 13 أبريل الجاري.
وقال في الرسالة إن «افتراض فشل عملية التفاوض ليس صحيحا لأننا توصلنا لبعض النتائج الملموسة بما في ذلك التوقيع على إعلان المبادئ وإنشاء المجموعة الوطنية المستقلة للبحوث العلمية، وعملها بشأن مراحل الملء».
وكان حمدوك وجه رسالة لنظيريه المصري والإثيوبي لعقد اجتماع ثلاثي لتقييم مفاوضات سد النهضة الإثيوبي «التي وصلت لطريق مسدود».
ويأتي هذا بعد فشل جولة مفاوضات عقدت في كينشاسا في وقت سابق من الشهر الجاري بمشاركة مصر والسودان وإثيوبيا. واتهمت القاهرة والخرطوم أديس أبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات.
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