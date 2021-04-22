إثيوبيا تقترح اجتماعا بشأن سد النهضة

اقترحت إثيوبيا عقد اجتماع لمكتب جمعية الاتحاد الإفريقي، لإنهاء حالة الجمود بشأن مفاوضات سد النهضة، وذكرت الخارجية الإثيوبية في بيان أن البلاد ترى أن «الطريق للمضي قدما في مفاوضات سد النهضة هو أن تطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسكيدي الدعوة إلى اجتماع لمكتب جمعية الاتحاد الأفريقي».

وذكرت الوزارة أن هذا ورد في رسالة وجهها رئيس الوزراء آبي أحمد لرئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ردا على رسالة كان تلقاها منه في 13 أبريل الجاري.

وقال في الرسالة إن «افتراض فشل عملية التفاوض ليس صحيحا لأننا توصلنا لبعض النتائج الملموسة بما في ذلك التوقيع على إعلان المبادئ وإنشاء المجموعة الوطنية المستقلة للبحوث العلمية، وعملها بشأن مراحل الملء».

وكان حمدوك وجه رسالة لنظيريه المصري والإثيوبي لعقد اجتماع ثلاثي لتقييم مفاوضات سد النهضة الإثيوبي «التي وصلت لطريق مسدود».

ويأتي هذا بعد فشل جولة مفاوضات عقدت في كينشاسا في وقت سابق من الشهر الجاري بمشاركة مصر والسودان وإثيوبيا. واتهمت القاهرة والخرطوم أديس أبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات.