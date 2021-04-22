شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أميرة صابر: وجود معارضة فى أى بلد ضمانة لحياة سياسية سليمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن وجود أي معارضة في أي بلد هو ضمانة لحياة سياسية سليمة، مضيفة: "وجودنا وتحدثنا باسم الناس وبأطروحات مختلفة وسياسات قد تكون أكثر رشادة وهو مطلوب جدا".



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى يوسف الحسينى، أنه في ظل الحديث عن كل مجهودات وزارة التضامن، تساءلت عن نسب الفقر بالتناسب مع الجهد التنموى يجعلنا نحتاج إلى تكاتف كثيرا والنظر للأمور نظرة إنتاجية لخدمة الفئات الكثر احتياجا، مردفة: "الوزيرة حدثتنى عن برامج حماية اجتماعية لم أكن أعرفها، يتبقى أن هناك معلومات غائبة، لأن هناك برامج كثيرة تقدمها الوزارة لفئات متعرفش عنها، فيكون الدعم موجودا والبرنامج موجودا والناس مش واصل لهم دا، وفيه حلقة، ذهبنا لنحاول أن نملأ هذا الفراغ، وحل هذا الأمر لتصل البرامج لمستحقيها".

وكان وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التقى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة، حيث ضم الوفد النائب أحمد فتحي والنائبة أميرة صابر أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد عزمى والنائب محمود تركي أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وشيماء عبد الإله المتحدث باسم التنسيقية، وكلا من شرين فتحي ونجوي إبراهيم و التهامي جمال أعضاء التنسيقية.