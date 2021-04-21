شكوى لـ "الأعلى للإعلام" ضد مسلسل "ملوك الجدعنة": محتاج يتوقف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى من أحد المواطنين ضد مسلسل "ملوك الجدعنة"، بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد والذي، تعرضه قناة MBC مصر الفضائية.

وقال الشاكي عبر الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "ملوك الجدعنة هو اللي محتاج يتوقف"، وذلك تعقيبا على قرار المجلس بحفظ الشكوى ضد مسلسل الطاووس.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، حفظ الشكاوى المقدمة ضد مسلسل "الطاووس" بعد التحقيق مع المسئولين عن إنتاجه، حيث تبين الحصول على الموافقات اللازمة من الرقابة على المصنفات الفنية، ولم يتم منع عرض المسلسل سواء قبل إجراء التحقيقات أو بعدها.