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السعودية.. وفاة شخص و7 مصابين في حادث سير بعسير

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 21 أبريل 2021

أدى حادث سير وقع مساء أمس الثلاثاء على طريق عقبة شعار، الذي يربط مدينة أبها بمحافظة محايل عسير بالسعودية، إلى وفاة شخص وإصابة 7 آخرين.

 

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير لـ "عكاظ" أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن وقوع تصادم وعلى الفور توجهت 4 فرق، وعند وصولها اتضح وجود 7 حالات، واحدة متوفاة، وحالتان خطرتان، وأخريان متوسطتان، وحالة بسيطة، وحالة عولجت في الموقع، فيما تم إسعاف الحالات المصابة إلى مستشفيات محايل العام، وعسير المركزي، وأبها الخاص عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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