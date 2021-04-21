شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: ندعم تطوير التعليم والخلاف على مادة خاصة بالثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد نبيل عضو مجلس الشيوخ، إن الجدل الذى تم فى مجلس الشيوخ بخصوص المادة 28 الخاصة بالثانوية العامة فقط، والقانون ليس خاصا بتطوير التعليم، والمجلس مع تطوير التعليم ومجانيته 100%.

وأضاف النائب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مع يوسف الحسينى: إننا اعتبرنا ان المادة ستسبب ضغطا على الطلبة وأولياء الأمور لانها تجعل النظام على 3 سنوات بدلا من عام واحد وفق النظام الحالى، فالطلاب يأخذون العديد من المواد في العام الواحد ويدخل الجامعة وقد تحصل على قشور ويدخل الجامعة تائها.

وتابع: "لدينا تعليم مجانى في مصر وهذه حقيقة وأى مسئول لابد ان يدرك ذلك، والدروس الخصوصية حاجة راجعة للطالب وولى الأمر، والدولة تنتهج تقديم التعليم بالمجان للبسطاء".