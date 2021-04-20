شكرا لقرائتكم خبر عن «الإيسيسكو» تكثف جهودها لدعم الدول الأعضاء في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، إنها تكثف جهودها خلال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا لدعم الدول الأعضاء في مختلف المجالات لا سيما التعليم عن بعد.

وقال سالم بن محمد المالك المدير العام للمنظمة، إن الإيسيسكو لعبت دورا فاعلا بالتعاون مع عدد من الجهات المانحة لمساعدة الدول في "مواجهة الانعكاسات السلبية للجائحة".

وأضاف أن الإيسيسكو دعمت برنامجا لاستمرار العملية التعليمية عن بعد في 25 دولة بالتعاون مع مؤسسة مسك الخيرية السعودية من خلال إمداد هذه الدول بتجهيزات ومعدات تكنولوجية لإنتاج المحتويات التعليمية الرقمية وتوزيع أجهزة حاسبات لوحية على الطلاب والمدرسين.

وذكر أن المنظمة تعمل على "توطين التكنولوجيا والاعتماد عليها في تحقيق التنمية المستدامة، وإصلاح المنظومات التعليمية، وضمان الحق في التعليم المنصف والشامل للجميع، والحفاظ على التراث المادي واللامادي الذي تذخر به دول العالم الإسلامي".