شكرا لقرائتكم أمنيون غربيون: إسرائيل اخترقت مناطق عميقة داخل نظام إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن أمنيين غربيين قولهم إن "إسرائيل لديها شبكة قوية داخل النظام الأمني الإيراني".
وأكدوا أن "الشبكة الإسرائيلية داخل إيران أظهرت ضعف قدرات طهران الأمنية".
كما أضافوا أن "إسرائيل نجحت باختراق مناطق عميقة داخل النظام الإيراني".
إلى ذلك لفتوا إلى أن "الحديث عن موت نائب قائد فيلق القدس الإيراني محمد حجازي لأسباب طبيعية غير حقيقي".