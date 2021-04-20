اخبار العالم

أمنيون غربيون: إسرائيل اخترقت مناطق عميقة داخل نظام إيران

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم أمنيون غربيون: إسرائيل اخترقت مناطق عميقة داخل نظام إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن أمنيين غربيين قولهم إن "إسرائيل لديها شبكة قوية داخل النظام الأمني الإيراني".

وأكدوا أن "الشبكة الإسرائيلية داخل إيران أظهرت ضعف قدرات طهران الأمنية".

كما أضافوا أن "إسرائيل نجحت باختراق مناطق عميقة داخل النظام الإيراني".

إلى ذلك لفتوا إلى أن "الحديث عن موت نائب قائد فيلق القدس الإيراني محمد حجازي لأسباب طبيعية غير حقيقي".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا