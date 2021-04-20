الكشف عن مكافآت الريال وبرشلونة في دوري السوبر

وتشهد كرة القدم الأوروبية حالة من الانقسام، بعدما أعلن 12 ناديا من نخبة الأندية من إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، عزمها بدء بطولة جديدة مكونة من 20 فريقا، حيث يتواجد 15 فريقًا ثابتًا بالإضافة إلى 5 فرق متغيرة كل موسم.ووفقًا لصحيفة "موندو ديبوريتفو" الإسبانية، فإن البيان التأسيسي للبطولة قال إن الأندية ستتلقى دفعة لمرة واحدة إجمالي قيمتها 3.5 مليار يورو مخصصة فقط لتنفيذ خطط استثمارية في البنية التحتية وتعويض تأثير جائحة كورونا

وأشارت الصحيفة إلى أنها علمت من مصادر مطلعة، أن الأندية الـ12 المؤسسة للبطولة والتي ستزيد إلى 15 لن تحصل على حصة متساوية من أموال الدفعة الأولى.

وأوضحت أن الأندية ستقسم إلى 4 مستويات، وتحصل على أموال الدفعة الأولى بناء المستوى الذي سيحتله النادي.



وذكرت أن ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد في هذا المستوى الأول إلى جانب عدد قليل من الأندية الأخرى، وهم فقط من سيحصلون على 350 مليون يورو.

أما أندية المستوى الثاني ستحصل على 225 مليون يورو، ثم 112.5 لأندية المستوى الثالث، وأخيرًا 100 مليون يورو للمستوى الرابع.