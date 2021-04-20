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إيران.. كورونا يفتك بقائد كبير في الحرس الثوري

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أبريل 2021 07:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

محمد علي حق بين

أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، وفاة محمد علي حق بين، أحد جنرالات فيلق القدس الإيراني، الثلاثاء، متأثرا بإصابته بفيروس المستجد.

وأورد التلفزيون الإيراني الرسمي، نبأ وفاة محمد علي حق بين، الذي يحمل رتبة لواء في فيلق القدس بمحافظة جيلان الواقعة شمالي البلاد.

وأضاف أن “علي حق بين” كان مستشارا لقائد القوة البرية بالحرس الثوري وتوفي جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

كان محمد علي حق بين أحد المقربين لقاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق، وأدار عسكريا مليشيات إيرانية داخل سوريا والعراق خلال السنوات الماضية.

يذكر أن على حق بين عرف بكونه من كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في منطقة نبل والزهراء بالأراضي السورية.

وتشهد إيران منذ أيام ارتفاعات قياسية في الإصابات والوفيات الجديدة بـ«كورونا»، وهو ما أدى إلى فرض إغلاقات مشددة في أنحاء البلاد.

وتسببت الموجة الرابعة من الإصابات في ضغوط هائلة على النظام الصحي، كما أن حملة التطعيم في البلاد لا تزال بطيئة للغاية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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