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الاتحاد الألماني يقرر استبعاد الأندية المرتبطة بالسوبر الأوروبي من كل المسابقات

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-20 | 17:39

الاتحاد الألماني يقرر استبعاد الأندية المرتبطة بالسوبر الأوروبي من كل المسابقات

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طلب الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استبعاد الأندية الـ 12 المرتبطة بدوري السوبر الأوروبي "الانفصالي" لكرة القدم، من كل المسابقات، حتى إعادتها النظر في الأمر.
وقال فريتز كيلر، رئيس الاتحاد الألماني في حساب الاتحاد على "تويتر": "يجب منع الأندية وفرق الشباب الخاصة بها من كل المسابقات حتى يفكروا أولا في مشجعيهم الذين جعلوهم من أندية الصفوة في العالم، وليس فقط في أكياس ومحافظ النقود".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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