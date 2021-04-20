الاتحاد الألماني يقرر استبعاد الأندية المرتبطة بالسوبر الأوروبي من كل المسابقات

طلب الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استبعاد الأندية الـ 12 المرتبطة بدوري السوبر الأوروبي "الانفصالي" لكرة القدم، من كل المسابقات، حتى إعادتها النظر في الأمر.

وقال فريتز كيلر، رئيس الاتحاد الألماني في حساب الاتحاد على "تويتر": "يجب منع الأندية وفرق الشباب الخاصة بها من كل المسابقات حتى يفكروا أولا في مشجعيهم الذين جعلوهم من أندية الصفوة في العالم، وليس فقط في أكياس ومحافظ النقود".

