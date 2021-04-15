تدمير 4 مسيرات مفخخة و5 صواريخ باليستية أطلقها الحوثي تجاه السعودية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة و5 صواريخ باليستية مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية الموالية لإيران من محافظة صعدة تجاه مدينة جازان بالسعودية.

وأوضح العميد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن محاولة الميليشيا الحوثية الإرهابية استهداف عدد من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، ومنها محاولة استهداف جامعة جازان، وقد نتج عن عملية الاعتراض والتدمير سقوط وتناثر شظايا الاعتراض في حرم الجامعة مما نتج عنه نشوب حريق محدود تمت السيطرة عليه دون خسائر بالمدنيين.

وأضاف العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الطائرات بدون طيار مفخخة والصواريخ الباليستية، وأن هذه الأعمال العدائية تمثل جرائم حرب.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بتحييد وتدمير مصادر التهديد وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

أكبر مخازن لصواريخ الميليشيات الحوثية

يأتي ذلك فيما ذكرت مصادر صحافية يمنية أن ضربات التحالف الجوية أصابت هدفا حيويا كبيرا في محافظة مأرب، حيث قاموا باستهداف أكبر مخازن لصواريخ الميليشيات الحوثية، وسمع دوي الانفجارات من مسافات بعيدة، وتصاعدت ألسنة اللهب السوداء لتغطية كل المواقع المحيطة، وهو ما تسبب في خسائر كثيرة تكتم عليها الحوثيون.

وأوضح المصدر، بحسب معلومات مقربين، أن الموقع الذي تم استهدافه كان الحوثيون ينقلون له أسلحة ومعدات وصواريخ منذ وقت مبكر، وتحديدا قبل محاولاتهم الفاشلة في حصار مأرب وإسقاطها.

وأشار إلى أن الموقع كان عبارة عن مكان توجد به ألعاب تحيط بها مجموعة كبيرة من الأشجار تم لاحقا تجهيزها بشكل سريع لتكون عبارة عن مستودعات كبيرة وتعبئتها بكميات كثيرة من قطع الصواريخ والمتفجرات والألغام، وكانت هناك فرق حراسات حوثية تقع في قمة الهضبة لحمايته ومنع المرور أو الدخول إليه، مضيفا أن المستودع كان يحوي أيضا الأسلحة والذخيرة التي يتم من خلالها تزويد المقاتلين استعدادا لمحاولة الهجوم على بعض المناطق في مأرب.