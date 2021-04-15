تحالف دعم الشرعية يعترض صاروخين باليستيين وأربع طائرات مفخخة استهدفت (جازان) السعودية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين وأربع طائرات مفخخة (مسيرات) "أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية" بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (جازان) جنوبي السعودية.

وقال التحالف في بيان صحفي اوردته وكالة الانباء السعودية ان "القوات المشتركة للتحالف مستمرة في التصدي لكل عمليات المليشيات الحوثية الارهابية العدائية وإفشالها والتي تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني".

واضاف البيان ان المحاولات المتكررة من قبل الميليشيات الإرهابية والمستمرة بإطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية يؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي الإنساني.

واكد ان قوات التحالف ستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف اعلن فجر اليوم عن اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين استهدفتا الاعيان المدنية في مدينة جازان جنوبي السعودية.