مجلس الأمة الكويتي يرجئ استجواب وزير الصحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية امس الأربعاء على طلب وزير الصحة الشيخ د.باسل حمود حمد الصباح تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه إليه من النائبين د.أحمد العازمي وسعود بوصليب، وذلك لمدة أسبوعين. وجاءت نتيجة التصويت على طلب وزير الصحة تأجيل مناقشة الاستجواب بموافقة 34 عضواً وعدم موافقة 14 عضواً وعدم المشاركة في التصويت لـ11 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 59 عضواً.



وكان وزير الصحة الكويتي قد طلب في مداخلة له في الجلسة تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة اسبوعين.

وأضاف الوزير أن «الحكومة تؤمن بالديمقراطية والاستجواب حق للنواب لكن وفق الأطر الدستورية».

من جهته، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق على الغانم عند انتقال مجلس الأمة في جلسته اليوم إلى مناقشة الاستجواب، إن وزير الصحة أول من أمس الاثنين طلب استيضاح بشأن الاستجواب الموجه له.

وكان النائبان تقدما بتاريخ 30 مارس الماضي بالاستجواب الموجه إلى وزير الصحة المكون من ثلاثة محاور الأول يتعلق بحسب مقدميه بـ«عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا» والثاني خصصاه مقدما الطلب لـ«الفساد الإداري والمالي بالوزارة» فيما يناقش المحور الثالث «غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية».