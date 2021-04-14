"صيادلة القليوبية" ترفض تكليف دفعتي 18/19

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت نقابة الصيادلة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، رفضها لتكليف دفعتي 18/19 من الصيادلة شكلًا وموضوعًا.

وجاء في بيان صادر عن النقابة: "بعد انتظار ثلاث سنوات على نتيجة تكليف دفعتي 18/19 جاءت النتيجة مخيبة لكل آمال الصيادلة ولم يفهم أحد الأسس ولا المعايير التي جرى بها اختيار عدد محدد من الصيادلة، ونقابة صيادلة القليوبية ترفض النتيجة شكلًا وموضوعًا وترفض المساس بحقوق الصيادلة في الحصول على حقوقهم الدستورية في استلام التكليف كاملًا لكلا الدفعتين.

وأضاف البيان: "نناشد كل الجهات المسئوله في الدولة إعادة النظر في نتيجة التكليف وإعادة التكليف الكامل لكلا الدفعتين بما يساعد على ارتقاء المنظومة الصحية والخدمة المميزة للمرضى وتحتفظ النقابة بكافة الإجراءات والطرق القانونية لحفظ حقوق الصيادلة..

مجلس نقابة صيادلة القليوبية".

في وقت سابق أكدت النقابة العامة لصيادلة مصر أن جميع كليات الصيدلة الحكومية والخاصة داخل مصر أرسلت كشوف خريجيها دفعة 2020، بعد مخاطبة النقابة العامة لكليات الصيدلة لمطالبتهم بسرعة إرسال الكشوف لتسجيل خريجي 2020 بالنقابة ومراجعة الكشوف ومطابقتها بأسماء المتقدمين.

وأوضحت النقابة العامة أنها تستقبل خريجي دفعة 2020 وماقبلها ويتم استخراج تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة لهم من خلال إرسال مندوب من النقابة العامة لوزارة الصحة، ويتم فور صدور الترخيص من الوزارة نشر أسماء الصيادلة الذين تم استصدار تراخيص لهم على الصفحة الرسمية للنقابة «النقابة العامة لصيالة مصر» أولًا بأول.

وأضافت النقابة أنه للتيسير على الصيادلة يمكن إنهاء إجراءات القيد بالنقابة الفرعية بالمحافظة التابع لها الصيدلي واستلام الكارنيه والترخيص منها، وقد سبق وحددت النقابة العامة يوم لكل محافظة لاستقبال مندوبين النقابات الفرعية بالنقابة العامة لمنع التكدس والزحام.

وأوضحت أن استخراج تراخيص مزاولة المهنة من خلال تقديم أوراقهم بالنقابات الفرعية بالمحافظات لتقديمها لهم بالنقابة العامة، مشيرة إلى أنه تم تحديد يوم لكل محافظة لاستقبال مناديب النقابات الفرعية بالنقابة العامة لمنع التكدس والزحام.

وذكرت النقابة أن المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة الصيادلة من وزارة الصحة:

ـ أصل شهادة التخرج.

ـ أصل شهادة المعادلة للجامعات الخاصة.

ـ صورة شهادة الميلاد.

ـ صورة البطاقة الشخصية.

ـ 4 صورة شخصية بختم الكلية.

ـ شهادة تشريعات، حسن سير وسلوك من الجامعات الخاصة.

ـ الموقف من التجنيد.

ـ شهادة ندب 800 ساعة مختومة بختم الصيدلية والإدارة التابعة لها للجامعات الخاصة، رخصة الصيدلية.