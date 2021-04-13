شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» تحذر من «صراع شامل» في ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، من أن القمع ‏المستمر للاحتجاجات في ميانمار قد يؤدي إلى "صراع شامل" شبيه بصراع ‏سوريا، حاثة الدول ذات النفوذ على اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف "مذبحة" ‏المدنيين.‏

وأفادت باشيليت، في بيان لها اليوم، أن بيانات الإدانة والعقوبات محددة الهدف ‏ليست كافية، مشيرة إلى أن الدول ذات النفوذ بحاجة إلى ممارسة ضغط منسق ‏بشكل عاجل على الجيش في ميانمار لوقف ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق ‏الإنسان وجرائم محتملة ضد الإنسانية.‏

وقالت باشيليت: "يبدو أن الجيش عازم على تكثيف سياسة العنف القاسية التي ‏ينتهجها بلا شفقة ضد شعب ميانمار، باستخدام أسلحة عسكرية وعشوائية"، مفيدة أنه ‏بحسب ما ورد للمفوضية تم منع الطواقم الطبية من مساعدة الجرحى من قبل قوات ‏الأمن، كما فرضت "غرامة" على الأقارب تبلغ 90 دولارا تقريبا للمطالبة بجثث ‏القتلى.‏