136 مليون مصاب بكورونا حول العالم

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وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 136 مليونا و663 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 8ر77 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لمليونين و945 ألف حالة.
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