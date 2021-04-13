شكرا لقرائتكم خبر 136 مليون مصاب بكورونا حول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 6ر136 مليونا حتى أمس، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 797 مليون جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 136 مليونا و663 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 8ر77 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لمليونين و945 ألف حالة.