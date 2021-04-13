تحذير من تحول ميانمار لسورية ثانية

وحضّ مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان المجتمع الدولي على التحرّك بشكل فوري وحاسم لدفع قادة الجيش الذين يقفون وراء انقلاب 1 فبراير في ميانمار إلى التوقف عن «حملة القمع وعن ذبح شعبهم».
وأدت حملة الجيش الأمنية ضد المعارضة إلى مقتل 710 أشخاص على الأقل حتى وقت متأخر من الاثنين بينهم 50 طفلًا، بحسب مرصد محلي.
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