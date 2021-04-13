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رجل يتجول بـ “بلطة” في لندن.. والشرطة تتدخل

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 10:17 مساءً - منذ 11 دقيقة
الشرطة البريطانية

الشرطة البريطانية تكثف بحثها عن مهاجمي المشرد

أعلنت شرطة لندن أنها اعتقلت رجلا كان يحمل بلطة في شارع “ذا مول” الذي يقع بوسط العاصمة البريطانية ويربط قصر بكنغهام بميدان الطرف الأغر، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت شرطة العاصمة في بيان: “كان رجال الشرطة يقومون بدورية في ذا مول في نحو الساعة 18:30 الثلاثاء 13 نيسان عندما شاهدوا رجلاً يحمل بلطة”.

وأضافت: “كان رجال شرطة مسلحون موجودين في الخدمة في مكان قريب. وقد حضروا إلى الموقع الذي اعتقل فيه الرجل- الذي يعتقد أنه في الأربعينات من عمره للاشتباه بحمله سلاحا هجوميا”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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