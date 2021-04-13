شكرا لقرائتكم خبر عن حملة الأسهم في «بتروبراس» يوافقون على إقالة الرئيس التنفيذي للشركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق حملة الأسهم في شركة بتروبراس النفطية في البرازيل على إقالة الرئيس التنفيذي للشركة التي تسيطر عليها الدولة في تصويت جرى الاثنين.

وعمل كاستيلو برانكو رئيساً تنفيذياً لبتروبراس إلى أن أطاح به الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في فبراير بسبب نزاع يتعلق بأسعار الوقود. وظل في المنصب بصفة مؤقتة حتى بعد ظهر الاثنين.

وأعلن بولسونار في فبراير أن جواكيم سيلفا إي لونا، وهو جنرال سابق بالجيش يبلغ من العمر 71 عاماً، سيتولى رئاسة بتروبراس.

ومن المتوقع أن يجري انتخاب لونا أثناء اجتماع لحملة الأسهم لعضوية مجلس مديري بتروبراس، وهي خطوة أولى قبل أن يمكن انتخابه رئيساً تنفيذياً للشركة.

(رويترز)