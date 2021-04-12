شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتجاوز 136 مليونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 136 مليونا حتى صباح اليوم الاثنين ، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 781 ملايين جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 136 مليونا و 46 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 4ر77 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لمليونين و 936 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 781 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.