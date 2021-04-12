حاكم دبي: الإمارات بنيت على الخير وستبقى رائدة في العطاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات كانت وما زالت وستبقى رائدة في عمل الخير، لأن هذه الدولة بنيت على الخير، وسر ازدهارها هو حبها للخير لجميع الشعوب، وأن بلادنا محفوظة بهذا الخير الذي تقدمه.



وأضاف، بمناسبة إعلانه أمس عن إطلاق حملة «100 مليون وجبة»، إن إطعام الطعام في شهر الصيام من أفضل ما يمكن أن يقدمه شعب الإمارات الكريم لإخوانه في الإنسانية، مشيراً إلى أننا اليوم لدينا فرصة لإرسال 100 مليون رسالة محبة من شعب الإمارات لـ 20 دولة حول العالم.

وقال: «يوجد 52 مليون شخص مهدد بالجوع على بعد 4 ساعات منا فقط.. ومن يدير ظهره لهذه الأرقام لا يستحق شرف الانتماء للإنسانية»، مجدداً سموه الثقة بكل الحريصين على العمل الخيري والإنساني.

وتوفر الحملة، الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة، الدعم الغذائي للمحتاجين والأسر المتعففة في المنطقة العربية وقارتي أفريقيا وآسيا، وتتيح للأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال وكل فئات المجتمع والفعاليات الاقتصادية المساهمة في مواجهة تحدي الجوع عالمياً وتكريس قيم العطاء في شهر الخير.