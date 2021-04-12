شكرا لقرائتكم خبر عن دواء روسي مزدوج الاستخدام للوقاية من «كورونا» وعلاجه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا عن التوصل إلى دواء مزدوج الاستخدام للوقاية من «كوفيد- 19» وعلاجه، فيما تحولت منطقة جبل طارق إلى واحة أمان بعد اكتمال تلقيح جميع سكانها، وأعلنت الصين عن تجارب للمزج بين اللقاحات؛ لتقوية فاعليتها، فيما أعلنت فرنسا تمديد الفترة بين تلقي جرعتي اللقاح.

دواء للوقاية والعلاج

حصلت الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية على براءة اختراع لدواء «مير-19» المستخدم لمنع الإصابة بمرض «كوفيد-19» والعلاج منه. وأشار بيان أصدرته الوكالة أمس الأحد، إلى أن براءة الاختراع تم منحها لمعهد علم المناعة التابع للوكالة، والذي طور الدواء الجديد بتوجيهات من رئيستها فيرونيكا سكفورتسوفا.

ويتم تناول الدواء الجديد عن طريق الاستنشاق أو عبر الأنف. وأكدت سكفورتسوفا سابقاً أن «مير-19» يوقف تكاثر الفيروس، ويحمي الإنسان من الإصابة بأشكال خطِرة من مرض «كوفيد-19» أو غيره من أمراض أجهزة التنفس، والتي يمكن أن تتطور لدى الإنسان على خلفية إصابته بفيروس «كورونا»، وذلك دون أن يمس الدواء جينات الإنسان ومناعته.

وذكرت الوكالة أن انتهاء المرحلة الأولى من اختبارات «مير-19» السريرية كشف أنه آمن ويتحمله الإنسان بشكل جيد، معلنة انطلاق المرحلة الثانية من اختباراته على حالات مصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

واحة أمان

عادت الحياة الطبيعية إلى سابق عهدها في جيب جبل طارق البريطاني الصغير في أقصى جنوب إسبانيا، وبات «أشبه بواحة»؛ إذ إنه إحدى أولى المناطق في العالم التي لقحت جميع سكانها ضد فيروس «كورونا».

وبفضل تقدم التطعيم منذ نهاية مارس/ آذار الفائت، لم يعد وضع الكمامات إلزامياً في جبل طارق إلا في الأماكن العامة المغلقة والمتاجر ووسائل النقل العام. كذلك تم رفع حظر التجول الذي يسري اعتباراً من منتصف الليل، مما أدى إلى إحياء نشاط الحانات والمطاعم التي لم تفتح أبوابها إلا في الأول من مارس بعد شهور من القيود.

وأعلن رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو أن القواعد التي تحد عدد من يمكنهم الجلوس إلى الطاولة نفسها في حانة أو مطعم ستُرفع اليوم الاثنين، أما الحد الأقصى من الذين يُسمح لهم بالاجتماع وهو 16 شخصاً، فسيلغى العمل له بنهاية يوم 16 إبريل/ نيسان الجاري.

نسخة متحورة خارقة للقاح

أظهرت دراسة في إسرائيل أن سلالة فيروس «كورونا» المكتشفة في جنوب إفريقيا تقدر على «اختراق» لقاح فايزر-بيونتك إلى حد ما، وذلك رغم انخفاض نسبة انتشار السلالة داخل إسرائيل، وعدم إخضاع الدراسة لتقييم نظراء. وقارنت الدراسة بين زهاء 400 فرد ثبتت إصابتهم بالفيروس، بعد 14 يوماً أو أكثر من حصولهم على جرعة أو اثنتين من اللقاح، ومجموعة مصابين آخرين غير محصنين باللقاح. وذكرت الدراسة التي أجرتها جامعة تل أبيب بالتعاون مع كلاليت، وهي أكبر مؤسسة للرعاية الصحية في إسرائيل، أنها رصدت السلالة المكتشفة في جنوب إفريقيا في واحد في المئة تقريباً من كل الحالات الخاضعة للدراسة.

وأوضحت أن انتشار السلالة بين المرضى الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح كان أعلى ثمانية أمثال نسبته بين المصابين غير المحصنين، وذلك بواقع 5.4 إلى 0.7 في المئة.

وقال الباحثون، إن ذلك يشير إلى أن اللقاح أقل فاعلية مع السلالة الجنوب إفريقية، مقارنة بالسلالة الأصلية للفيروس، وكذلك السلالة المكتشفة في بريطانيا.

تمديد فترة الجرعتين

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إن بلاده ستمدد الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاحات الوقاية من فيروس «كورونا» التي تعتمد على جزيء الحمض النووي الريبي (إم.آر.إن.إيه) من أربعة أسابيع إلى ستة اعتباراً من الرابع عشر من إبريل؛ وذلك بهدف تسريع حملة التطعيم.

كانت أكبر هيئة صحية في فرنسا نصحت في يناير/كانون الثاني بفترة ستة أسابيع فاصلة بين الجرعتين؛ من أجل توسيع الإمدادات، إلا أن الحكومة قالت وقتها إنها لا تملك بيانات كافية بشأن مدى فاعلية اللقاحات مع الفترة الفاصلة الأطول.

لكن الوزير قال إن فرنسا بوسعها القيام بذلك الآن؛ لأنها تحصن مجموعة عمرية أصغر. وقال الوزير: «هذا سيتيح لنا تطعيم المزيد بوتيرة أسرع بدون تقليل الحماية». وأقرت فرنسا استخدام لقاحي فايزر-بيونتك ومودرنا، اللذين يعتمدان على تكنولوجيا الحمض النووي الريبي (إم.آر.إن.إيه).

تقوية اللقاحات

قال مدير المراكز الصينية للوقاية من الأمراض جاو فو، إن الفاعلية الضعيفة للقاحات يمكن أن تتم تقويتها بالمزج بين أكثر من لقاح. وأضاف العالم الصيني خلال مؤتمر علمي في مدينة شينغدو في جنوب غرب البلاد، إلى أن الأوان قد حان للنظر في استخدام خطوط تقنيات مختلفة لإنتاج اللقاحات، مشيراً إلى عمليات أر إن إيه، وإم أر إن إيه المعتمدة حالياً في معظم اللقاحات.

وقال مسؤولون في المراكز إنه يجب فهم تصريحات فو بشكل صحيح، وذكروا أن المطورين يعملون حالياً على لقاحات تقوم على أساس إم أر إن إيه، وإن من شأن ذلك أن يزيد من فاعليات اللقاحات.

يذكر أن باحثين في بريطانيا يدرسون المزج المحتمل بين لقاحي فايزر-بيونتيك وأسترازينيكا.(وكالات)