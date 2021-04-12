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تركيا… 237 حالة وفاة و50678 إصابة جديدة بـ”كورونا”

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 01:14 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تركيا

سجلت وزارة الصحة التركية اليوم 237 حالة وفاة و50678 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي تشديد الإجراءات مجددا، بما في ذلك العودة إلى فرض العزل العام بكل أنحاء البلاد خلال عطلات نهاية الأسبوع طوال شهر رمضان المتوقع أن يبدأ في الـ13 من نيسان الحالي.

يذكر أنه أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إحراز تقدم في 7 مشاريع لتطوير لقاح محلي مضاد لكورونا، بينها 3 وصلت مرحلة الشروع في إجراء التجارب البشرية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أوقطاي للصحفيين، الجمعة، خلال زيارته مركز تطعيم في مدينة أنقرة الطبية.

وولفت إلى وجود 18 مشروعاً محلياً لتطوير لقاح مضاد للفيروس في البلاد. وأوضح: “نتابع 7 مشاريع منها عن كثب، لأن 3 منها في مرحلة الشروع بإجراء التجارب البشرية، و4 استكملت التجارب المخبرية وعلى الحيوانات”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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