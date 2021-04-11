شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. التحالف العربي يدمر مسيرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه جازان بالسعودية.



وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهداف السعودية بطائرات دون طيار مفخخة متجاهلة مبادرة السلام التي طرحتها الرياض لحل الأزمة اليمنية.

ودأبت المليشيا الانقلابية على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.