شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيانات رسمية تكشف عن رقم قياسي جديد لإصابات كورونا في الهند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم الأحد أن الهند سجلت رقما قياسيا جديدا برصد 152879 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع استمرار تصاعد الموجة الثانية من الفيروس وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب المرضى في أجزاء من البلاد.



وأوضحت البيانات تسجيل 839 وفاة إضافية وهو أكبر عدد منذ أكثر من خمسة أشهر ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 169275.

وتأتي الهند في المركز الثالث على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل وذلك بتسجيل أكثر من 13.35 مليون حالة إصابة منذ بدء الجائحة.